জেলা

সিলেট সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের চেষ্টাকালে ৮ রোহিঙ্গাসহ আটক ১২

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তফাইল ছবি

সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের চেষ্টাকালে ৮ রোহিঙ্গাসহ ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার বিকেলে তাঁদের আটক করা হয়। আটক রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্প-১-এর বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, সিলেট নগরের কদমতলী এলাকা থেকে দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে রোহিঙ্গাদের কানাইঘাটে নিয়ে আসা হয়। দনা সীমান্ত দিয়ে তাঁদের ভারতে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। এ জন্য উপজেলার দিঘিরপাড় ইউনিয়নের সুরমা নদীর কুওরেরমাটি বটরবাজার এলাকায় একটি নৌকাও প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

পাচারকারী চক্রের দুই সদস্য হলেন কানাইঘাটের এরালীগুল গ্রামের আছাদ (২২) ও বড়খেরড় গ্রামের সাদ্দাম হোসেন (২২)। আর সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক দুজন হলেন সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার রফিক (৬৫) ও নেত্রকোনার এলাছ উদ্দিন (৪৪)।

পুলিশের একই সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, যাতায়াতে দেরি হওয়ায় নৌকার মাঝির সঙ্গে দালালদের ঘন ঘন ফোনালাপ স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। পরে এলাকাবাসী কুওরেরমাটি মাদ্রাসার সামনে অটোরিকশা দুটি আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পাচারের তথ্য বেরিয়ে আসে। এরপর স্থানীয় জনতার সহায়তায় রোহিঙ্গাসহ পাচারকারী চক্রের সদস্যদের আটক করা হয়।

আটক রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ক্যাম্প থেকে পালিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এ বিষয়ে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, আটক রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ক্যাম্প থেকে পালিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। আর পাচারকারী চক্রের অন্য সদস্যদের বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

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