ময়মনসিংহে শ্রমিক বহনকারী বাসে ধাক্কা, শ্রমিক তুলে নেওয়ার অভিযোগে মহাসড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহে এক শ্রমিককে তুলে নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। আজ রোববারছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহের ভালুকায় শ্রমিক বহনকারী একটি বাসের সঙ্গে ময়মনসিংহগামী আরেকটি বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে এক শ্রমিককে তুলে নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। আজ রোববার সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাটি ঘটে উপজেলার হবিরবাড়ি ইউনিয়নের জামিরদিয়া এলাকায়। সেখানে অবস্থিত পিএ নিট কম্পোজিট লিমিটেডের শ্রমিকেরা প্রতিদিনের মতো গাজীপুরের শ্রীপুরের জৈনা বাজার থেকে কারখানার নিজস্ব বাসে করে আসছিলেন।

পুলিশ জানায়, কারখানার কাছে পৌঁছালে শ্রমিকদের বহনকারী বাসটির সঙ্গে ময়মনসিংহগামী সৌখিন পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কা লাগে। এ ঘটনার পর শ্রমিকেরা সৌখিন পরিবহনের বাসটি থামিয়ে চালক ও সহকারীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে চালক ও সহকারীর সঙ্গে বাসে উঠে তর্কে জড়ান আমিনুল ইসলাম নামের এক শ্রমিক। তখন সৌখিন পরিবহনের বাসটি দ্রুত ময়মনসিংহের দিকে চলে যায়। সকাল পৌনে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

শ্রমিকদের সকাল আটটায় কাজে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা কারখানার সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় শ্রমিকেরা সৌখিন পরিবহনের কয়েকটি বাস আটকালেও অন্য বাস চলাচল করতে দেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। সকাল ১০টার দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসাইন খান বলেন, শ্রমিকদের বহন করা বাসের সঙ্গে সৌখিন পরিবহনের বাসে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটে। বাসটির চালকের সঙ্গে এক শ্রমিকের তর্কের জেরে শ্রমিককে নিয়ে গেলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে পৌনে ১১টার দিকে ময়মনসিংহ শহরের বাইপাস এলাকা থেকে শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। থানা-পুলিশের মাধ্যমে ওই শ্রমিককে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

