বিএনপি সরকারে এলে জিডিপির পাঁচ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করবে: শামা ওবায়েদ

বিএনপি সরকারে এলে জিডিপির পাঁচ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করবে: শামা ওবায়েদ
বিএনপির ফরিদপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেছেন, ‘শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে বিএনপির আলাদা চিন্তাভাবনা আছে। আমরা আমাদের ৩১ দফার ২৫ নম্বরে খুব পরিষ্কারভাবে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছি। আমরা জনগণের ভোটে সরকার গঠন করতে পারলে জিডিপির ন্যূনতম ৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করব।’
আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শামা ওবায়েদ এ কথাগুলো বলেন।
‘বিজ্ঞান শিক্ষার নীতি ও বাস্তবতা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ সোশিও কালচারাল ফোরাম (বিএসসিএফ)। তিন দিনব্যাপী অ্যাস্ট্রোনমি ক্যাম্পের আয়োজনের অংশ হিসেবে এ সভা হয়। এ বছর ক্যাম্পে রাজশাহী ও বগুড়ার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাজারো শিক্ষার্থী অংশ নেন।
শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে শামা ওবায়েদ বলেন, ‘ছোট থাকতে আমরা প্রাইমারি স্কুলে শিখেছিলাম, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এখন আমাদের মনে হচ্ছে, জাতির মেরুদণ্ড নেই অথবা ভেঙে যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম গলদ হচ্ছে, আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেটা পছন্দ করে, ওইটাতে আমরা তাদের পড়তে দিই না। দ্বিতীয়ত, আমাদের সিস্টেমে শিক্ষাটা এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।’
জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় করার সমালোচনা করে বিএনপির এই নেত্রী বলেন, গত ১৭ বছরে প্রতিটি জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। গোপালগঞ্জে বিশাল বিশাল ইউরোপীয় ধাঁচে ভবন করা হয়েছে। এতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে, তিনি বলতে পারবেন না। তবে সেখানে চুরি হয়েছে অনেক। শুধু দুর্নীতি করতে এসব অবকাঠামো তৈরি করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রকল্পের লোকজনের চুরির ব্যবস্থা করতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়েছে। পড়াশোনার জন্য কিন্তু হয়নি।
আলোচনা সভায় এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, তরুণ নারীনেত্রী উমামা ফাতেমা, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রায়হানা শামস ইসলাম, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিকস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রধান নির্বাহী সাঈদ আহমেদ, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রেজাউল করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।