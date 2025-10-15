জেলা

মুন্সিগঞ্জে অস্ত্র চালানোর ভাইরাল ভিডিওতে থাকা যুবকসহ তিনজন গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ
অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ভিডিওতে থাকা রাসেলসহ গ্রেপ্তার তিনজনছবি: সংগৃহীত

অস্ত্র চালানোর ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ার পর ভিডিওতে থাকা এক যুবকসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে মুন্সিগঞ্জের গোয়েন্দা পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানীর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের মীরেরবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ভিডিওতে থাকা চার যুবকের একজন ‘রাসেল-ফয়সাল বাহিনী’র প্রধান রাসেল হাওলাদার ওরফে ম্যাগনেট রাসেল (৩০) এবং সাখাওয়াত ব্যাপারী (২৮) ও তারেক রহমান (৩০)। রাসেল ও সাখাওয়াত শ্রীনগর উপজেলার মধ্য বাঘড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং তারেক খানের বাড়ি উপজেলার পাটাভোগ গ্রামে।

আজ বুধবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. কামরান হোসেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেশ কয়েক দিন ধরে ফেসবুকে অস্ত্র প্রদর্শনের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি জেলা পুলিশের দৃষ্টিগোচর হলে পুলিশ খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়, ঘটনাস্থল জেলার শ্রীনগর উপজেলার শ্রীনগর কলেজের পূর্ব-উত্তর পাশের পুকুরপাড়। একই সঙ্গে জানতে পারা যায়, অস্ত্র হাতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ম্যাগনেট রাসেল ও তাঁর সহযোগী অর্পণ, আহির।

ছড়িয়ে পড়া ১ মিনিট ৮ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, জনশূন্য একটি স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন চার যুবক। তাঁদের মধ্যে দুজনের হাতে দুটি পিস্তল। একজনকে পিস্তল দেখিয়ে বলতে শোনা যায়, ‘দামি কিন্তু এইডা, দুইডা দিয়া শট করমু।’ জবাবে অন্যজন বলেন, ‘দুইডা দিয়া শট করা যাইব না, একটা দিয়া শট করতে হইব। গুল্লি রেয়ার, পাওয়া যায় না।’ একজন বলেন, ‘লকটা খুলে টিপ দিলেই গুলি বের হইব।’ এ সময় পিস্তল হাতে নিয়ে আকাশের দিকে গুলি করার চেষ্টা করেন একজন। কীভাবে গুলি করতে হবে, পাশ থেকে বলছিলেন আরেক যুবক।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের মীরেরবাগ এলাকার ম্যাগনেট রাসেলের ভাড়া ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় গোয়েন্দা দল। সেখান থেকে রাসেলসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শ্রীনগর সার্কেল) মো. আনিছুর রহমান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ভিডিও ধারণ ও অস্ত্র প্রদর্শনের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও ঘটনায় জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।

