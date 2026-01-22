পত্রিকায় এসেছে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রধান ভারতের সঙ্গে তিনটি শর্তে চুক্তি করেছেন: আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

পত্রিকায় এসেছে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রধান ভারতের সঙ্গে তিনটি শর্তে চুক্তি করেছেন: আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের
জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রধান ভারতের সঙ্গে তিনটি শর্তে চুক্তি করেছেন—এমন খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর প্রথম দিন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ছুফুয়া এলাকায় নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এই মন্তব্য করেছেন। তিনি কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী। সমাবেশে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক ও গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ভোট চান তিনি।
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রধান ভারতের সঙ্গে তিনটি শর্তে চুক্তি করেছেন। প্রথমত, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল যারা, তাদের পুনর্বাসন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র কিনতে হলে ভারতের অনুমতি নিতে হবে এবং ভারতের অনুমতি ছাড়া কোনো অস্ত্র কেনা যাবে না। তৃতীয়ত, এ দেশের ইসলামপন্থী দলগুলোকে দমন করতে হবে। এই খবরের প্রতিবাদ প্রতিদ্বন্দ্বী দলটি করেনি।
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের জানান, ভারত থেকে ফোনে আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে—আপনারা কি হিন্দুদের জায়গা দখল করেছেন? তিনি উত্তর দেন, এদেশে হিন্দুদের অনেক জায়গা বেদখল হলেও জামায়াতের কারও মাধ্যমে তা হয়নি। এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ভারত যাদেরকে বন্ধু ভাবে, তারাই হিন্দুদের সম্পদ লুট করে। জামায়াত কখনো হিন্দুদের সম্পদ দখল করেনি।
১০–দলীয় জোট নিয়ে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘১০–দলীয় জোট একটি বড় জোটে পরিণত হয়েছে। এতে স্বাধীনতাযুদ্ধের একমাত্র জীবিত বীরবিক্রম, চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি ও দেশের বড় ইসলামিক দলগুলোও আছে। উন্নয়নের স্বার্থে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের নির্বাচিত করলে দেশের মানুষের জীবন ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।’
বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের সমালোচনা করে তাহের বলেন, ‘বিএনপির মহাসচিব বলেছেন, “এই দেশ মৌলবাদীদের হবে, নাকি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে।” আমি বলতে চাই, আগামী নির্বাচনে সিদ্ধান্ত হবে বাংলাদেশ কি আবার চাঁদাবাজদের দখলে যাবে, নাকি একটি গণতান্ত্রিক সমঅধিকার, সব মানুষের মুক্তির নতুন বাংলাদেশের দিকে যাবে।’
চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজের সাবেক জিএস খলিলুর রহমান মজুমদারের সভাপতিত্বে নির্বাচনী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির আবদুস সাত্তার, উপজেলা জামায়াতের আমির মু. মাহফুজুর রহমান, সাবেক আমির সাহাব উদ্দিন প্রমুখ।
এদিকে, নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেওয়ার আগে আজ সকালে আনুষ্ঠানিক প্রচারণার প্রথম দিনে ছুফুয়া বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। এ সময় ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক ও গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ভোট চান তিনি।