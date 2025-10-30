জেলা

আদিতমারীতে এনজিও কর্মীকে ধর্ষণচেষ্টা মামলায় বিএনপি নেতা কারাগারে

লালমনিরহাট
লালমনিরহাটের আদিতমারীতে এনজিও কর্মীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় এক বিএনপি নেতা ও তাঁর সহযোগীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের বিচারক শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

অভিযুক্ত গোলাম কিবরিয়া রিপন (৪২) পশ্চিম ভেলাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ভেলাবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এবং স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। আরেক অভিযুক্ত চান মিয়া (৪৩) পার্শ্ববর্তী তালুক দুলালী গ্রামের বাসিন্দা।

মামলার বাদী ওই এনজিও কর্মী এজাহারে উল্লেখ করেন, তিনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। এই সময় স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে বিয়ে করতে রাজি হননি ওই ব্যক্তি। বিয়ের দাবিতে তিনি ওই ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে কোনো সাড়া না পেয়ে গত ৩ আগস্ট সন্ধ্যায় বিএনপি নেতা গোলাম কিবরিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁকে বিচারের আশ্বাস দিয়ে তাঁর সহযোগী চান মিয়ার বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন। চান মিয়ার বাড়িতে অবস্থানকালে গোলাম কিবরিয়া প্রথম রাতে এবং পরের রাতে চান মিয়া তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি আদিতমারী থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আসামিরা উচ্চ আদালত থেকে ছয় সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। গতকাল বুধবার দুপুরে লালমনিরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে হাজির হয়ে স্থায়ী জামিনের আবেদন জানালে আদালত তা নামঞ্জুর করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী মহিউদ্দিন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমরা লালমনিরহাটের আদালতে আসামিদের জামিন আবেদন করেছিলাম। আদালত তা নামঞ্জুর করে লালমনিরহাটের কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করব।’

