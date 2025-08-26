জেলা

সিরাজদিখানে আবাসন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে গুলি করল দুর্বৃত্তরা

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ
গুলিবিদ্ধ জুনায়েত সর্দারকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় লোকজন। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিরাজদিখান উপজেলার নিমতলা এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় মোটরসাইকেলে এসে একটি আবাসন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের চরবিশ্বনাথ গ্রামের সেতুর ওপর এ ঘটনা ঘটে।

আহত জুনায়েত সর্দার (২৩) সিরাজদিখানের নিমতলা এলাকার বিক্রমপুর মডেল টাউন আবাসন প্রকল্পের সুপারভাইজার। তাঁর বাড়ি লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের ছাপরি মসজিদ এলাকায়। তিনি ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদে ভাড়া বাড়িতে থাকেন।

আবাসন প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ জুনায়েত বাসে তাঁর কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। বেলা ১১টার দিকে অফিস থেকে ৩০০ গজ দূরে চরবিশ্বনাথ গ্রামের সেতু এলাকায় বাস থেকে নামেন তিনি। সে সময় জুনায়েতের পেছন দিক থেকে একটি মোটরসাইকেলে তিনজন এসে সেতুর ওপরে জুনায়েতকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি ছোড়ে। একটি গুলি জুনায়েতের ডান পায়ে ও আরেকটি কোমরে লাগে। পরে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নিমতলা আইডিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানকার চিকিৎসকের পরামর্শে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী ভ্যানচালক বলেন, হঠাৎ একটি মোটরসাইকেলে তিনজন লোক এসে ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি করে। তাঁর ভ্যানের সামনের অংশে একটি গুলি লাগে। বাকি দুটি গুলি লাগে ওই ব্যক্তির শরীরে। পরে তিনিসহ আরও কয়েকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

বিক্রমপুর মডেল টাউনের সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ হোসেন বলেন, ‘সকালে অফিসে থাকাকালে এলাকাবাসীর মাধ্যমে জানতে পারি, আমাদের সুপারভাইজারকে দুর্বৃত্তরা গুলি করেছে। আমাদের ধারণা, ঢাকা থেকে বাসে আসার সময় তাঁকে অনুসরণ করে দুর্বৃত্তরা।’

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মালেক প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার জানামতে, ব্যক্তিগতভাবে জুনায়েতের সঙ্গে কারও কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও কারও কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারা কী কারণে এমন করেছে, বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে।’

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ওই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এ ঘটনা ঘটতে পারে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

