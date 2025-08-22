জেলা

বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ইমামকে মারধরের অভিযোগ, বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝালকাঠি
ঝালকাঠিতে ইমামকে মারধরের অভিযোগে বিএনপি নেতার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ। শুক্রবার ঝালকাঠি শহরে

ঝালকাঠি সদর উপজেলায় মসজিদের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ইমামকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নবগ্রাম ইউনিয়নের পরমহল তালুকদার বাড়ির মসজিদে এ ঘটনা ঘটে। হামলার প্রতিবাদে আজ শুক্রবার বিক্ষোভ করেছেন ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে পরমহল তালুকদার বাড়ির মসজিদ কমিটির বিরোধের জেরে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তাপস তালুকদার (৫২) দলবল নিয়ে ইমাম আল আমিনের ওপর হামলা চালান। তিনি জীবন রক্ষায় দৌড়ে মসজিদের ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দেন। এ সময় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ইমামকে মারধর করেন তাপস। পরে স্থানীয় লোকজন ইমামকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
এ ঘটনায় শুক্রবার দুপুরে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ইমাম আল আমিন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তাপস তালুকদার বলেন, ‘আমি ইমামকে মারধর করিনি। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে ভুল–বোঝাবুঝির কারণে আমার নাম উঠেছে।’
বিষয়টি নজরে আনা হলে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ হোসেন বলেন, এ ঘটনার সঠিক তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে হামলার প্রতিবাদে আজ শুক্রবার বিক্ষোভ করেছেন ইসলামী আন্দোলনের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। বিকেলে ঝালকাঠির কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফায়ার সার্ভিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

এতে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা সিরাজুল ইসলাম, জেলা সভাপতি হাফেজ মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আল হাদী, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ, সদর উপজেলা সভাপতি মাইনুল খান প্রমুখ। বিক্ষোভকারীরা ইমামের ওপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন