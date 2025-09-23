শেরপুরের মালিঝি নদ থেকে অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার মালিঝি নদ থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার ভাটিগাংপাড় এলাকা থেকে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মালিঝি নদের কাপাসিয়া এলাকায় উজান থেকে পাহাড়ি ঢলে স্রোতে ভেসে আসা অজ্ঞাতনামা নারীর অর্ধগলিত লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। নদে পানির স্রোত থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা লাশটি উদ্ধার করতে পারেননি। রাতে লাশ ভাসতে ভাসতে ভাটির দিকে যেতে থাকে। পরে রাত ১০টার দিকে খবর পেয়ে যোগানিয়া ইউনিয়নের ভাটিগাংপাড় এলাকা থেকে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ ব্যাপারে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোহেল রানা প্রথম আলোকে বলেন, লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। লাশে কাটা দাগ রয়েছে৷ প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ময়নাতদন্তের পর এই লাশ কোথাও কবর দেওয়া হয়েছিল। পাহাড়ি ঢলে হয়তো কবর ভেঙে লাশ ভেসে এসেছে৷ ময়নাতদন্তের জন্য আজ মঙ্গলবার লাশ জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে।