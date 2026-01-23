ভোট ‘ইঞ্জিনিয়ারিং’ প্রতিহত করবে জনগণ: আমীর খসরু

ভোট ‘ইঞ্জিনিয়ারিং’ প্রতিহত করবে জনগণ: আমীর খসরু
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ভোট ‘ইঞ্জিনিয়ারিং’ করে নির্বাচন বানচালের যেকোনো চেষ্টা জনগণ ব্যালটের মাধ্যমেই প্রতিহত করবে। জনগণের আস্থা ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়ার সব পথ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।
আজ শুক্রবার বিকেলে নগরের পতেঙ্গা এলাকায় দ্বিতীয় দিনের প্রচারণায় অংশ নিয়ে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এসব কথা বলেন। এদিন তিনি ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের চর বস্তি, বিজয়নগর, ফুলছড়ি পাড়া, নিজাম মার্কেট, দক্ষিণ পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন। প্রচারণায় নেতা-কর্মী, সাধারণ মানুষ, নারী ও তরুণেরা অংশ নেন।
গণসংযোগকালে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, যাঁরা আগামী নির্বাচন বানচাল করতে চান, যাঁরা জনগণের ওপর আস্থা রাখেন না, তাঁরা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন। কিন্তু এসব করে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা যাবে না। জনগণের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়াবেন, জনগণ তাঁদের ব্যালটেই জবাব দেবেন।
দীর্ঘ ১৫ বছর পর মানুষ আবার ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন উল্লেখ করে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, সংসদ ও সরকার নির্বাচনের অধিকার ফিরে পাওয়ায় জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ দেখা যাচ্ছে। নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহির মধ্যে থাকবে, এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, সবচেয়ে বড় অর্জন হলো দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসছে, জনগণ রাষ্ট্রের মালিকানা আবার ফিরে পাচ্ছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে মানুষ নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও কর্মস্থলে যেতে পারবে। ভয়হীন জীবনযাপনই মানুষের মৌলিক চাওয়া।
বিগত সরকারের সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ওই সময় মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, নিরাপত্তাহীনতা ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। মানুষ বিশ্বাস করছে, নির্বাচিত সরকার এলে স্বাভাবিক নাগরিক জীবন ও অধিকার আবার ফিরে পাবে।
একটি রাজনৈতিক দলের পোস্টাল ভোট নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন, জনগণের ওপর আস্থা হারিয়ে ভিন্ন পথে হাঁটলে দেশ ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ভালো হয় না। জনগণের কাছে না গিয়ে ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করলে কোনো লাভ নেই। ইতিহাসই তার প্রমাণ। দিন শেষে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকে না।
আমীর খসরু আরও বলেন, গণতন্ত্রের এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের মানুষ বিএনপির ওপর আস্থা রেখেছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সময় যেমন রেখেছিল, এবারও দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বের ওপর সেই আস্থার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।
এ সময় বিএনপির নেতা নূরুল আফসার, মো. ইসমাইল, আব্দুস সাত্তার, ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, সদস্যসচিব মো. আজমসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।