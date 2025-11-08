জেলা

সরাইলে বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

প্রতিনিধি
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পানিতে ডুবে মৃত্যুপ্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলা সদরে বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলা সদরের উত্তর কুট্টাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

দুই শিশু হলো উত্তর কুট্টাপাড়া গ্রামের আক্তার হোসেনের ছেলে তাকরিম হোসেন (২ বছর ৬ মাস) ও তাঁর ভাগনে আদনান (৫)। আদনান উপজেলা সদরের উচালিয়াপাড়া গ্রামের প্রবাসী আরাফাত হোসেনের ছেলে। আদনান দুই দিন আগে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুই শিশু আজ সকাল ৯টার দিকে বাড়ির পাশে খেলছিল। এ সময় তারা পাশের একটি পুকুরের পানিতে ডুবে যায়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিবারের সদস্যরা পুকুরপাড়ের কাছে তাকরিমের লাশ ভাসতে দেখেন। তার লাশ উদ্ধারের পর স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুকুর থেকে আদনানের লাশ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

আক্তার হোসেনের চাচাতো ভাই জসিম উদ্দীন বলেন, ‘দুই শিশু খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে। আমরা পুলিশের অনুমতি নিয়ে লাশ দুটি দাফনের ব্যবস্থা করেছি।’

সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদুল আলম চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, লাশ দুটি পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন