জেলা

সিলেট সীমান্তে ভারতের ভেতরে বাংলাদেশির লাশ, অভিযোগ বিএসএফের দিকে

প্রতিনিধি
সিলেট
সিলেট জেলার মানচিত্র

সিলেটের কানাইঘাটের ডোনা সীমান্তে ভারতের ভেতরে পড়ে আছে বাংলাদেশি এক যুবকের লাশ। তাঁকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) গুলি করেছে বলে স্থানীয়রা দাবি করছেন।

ওই যুবকের নাম আবদুর রহমান (২৫)। তিনি কানাইঘাট উপজেলার আটগ্রাম বড়চাতল পূর্ব গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মোটরসাইকেল দিয়ে যাত্রী আনা–নেওয়ার কাজ করতেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে বিএসএফের গুলিতে আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। আজ শনিবার বিকেল পৌনে চারটা পর্যন্ত তাঁর লাশ ভারতের ভেতরে পড়ে ছিল।

বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করে পূর্ব লক্ষ্মীপ্রসাদ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নুরুল ইসলাম বলেন, বিএসএফের গুলিতে আবদুর রহমান নামের ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের অবস্থা জানা যায়নি। লাশটি কানাইঘাটের ডোনা সীমান্তের রাতাছড়া এলাকা থেকে দেখা যাচ্ছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবদুর রহমানসহ কয়েকজন গতকাল দুপুরের দিকে অবৈধভাবে ভারত সীমান্তের ভেতরে যান। এ সময় বিএসএফ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে আবদুর রহমান গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর সঙ্গে থাকা আরও চারজন আহত হয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আসতে পেরেছেন।

এ বিষয়ে কথা বলতে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল আউয়ালকে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি।

বিজিবি–১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁকেও পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন