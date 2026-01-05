জেলা

সৈয়দপুরে আওয়ামী লীগের ৭০ নেতা-কর্মী যোগ দিলেন বিএনপিতে

প্রতিনিধি
সৈয়দপুর, নীলফামারী
নীলফামারীর সৈয়দপুরে ফুলের তোড়া নিয়ে আওয়ামী লীগের ওই নেতা-কর্মীরা বিএনপিতে যোগ দেন। গতকাল রোববার উপজেলার কামারপুকুর বাজার এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

নীলফামারীর সৈয়দপুরে কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতির নেতৃত্বে দলটির প্রায় ৭০ জন নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কামারপুকুর বাজার এলাকার একটি চালকল চত্বরে এক আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন তাঁরা।

ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ) আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. আবদুল গফুর সরকার। তাঁর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে আওয়ামী লীগের ওই নেতা-কর্মীরা বিএনপিতে যোগ দেন। এ সময় যোগদানকারীদের নেতৃত্ব দেন আনোয়ার হোসেন। তাঁর সঙ্গে ইউনিয়নটির বিভিন্ন ওয়ার্ড পর্যায়ের আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও ছিলেন।

যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন কামারপুকুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাবু সরকার, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আলতাফ হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক আবুল হাসেম সরকার, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রহিদুল ইসলাম, ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আলিম উদ্দিন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা আলমগীর সরকার প্রমুখ।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার ভাষ্য, কামারপুকুর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মী ইতিমধ্যে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। এতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাঠামো কার্যত ভেঙে পড়েছে।

যোগদানকারী আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা-কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, তৃণমূল পর্যায়ে অবমূল্যায়ন ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তায় তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন। প্রায় ১৬ বছর ধরে দলে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এবং কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

বিএনপিতে যোগ দেওয়া আলতাফ হোসেন বলেন, ‘২০১৭ সাল থেকে আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তুষ্ট ছিলাম। আমার মতো আরও অনেকেই একই কারণে হতাশ ছিলেন। কোনো ধরনের চাপ বা ভয়ভীতি ছাড়াই আমরা স্বেচ্ছায় বিএনপিতে যোগ দিয়েছি।’

এ বিষয়ে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. আবদুল গফুর সরকার বলেন, প্রায় ৭০ জন নেতা-কর্মী বিএনপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক সক্ষমতা তৃণমূল পর্যায়ে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করবে।

