জামায়াতের সঙ্গে জোট, এলডিপির সহযোগী সংগঠনের এক নেতার পদত্যাগ

জামায়াতের সঙ্গে জোট, এলডিপির সহযোগী সংগঠনের এক নেতার পদত্যাগ
জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে দলের নির্বাচনী জোট হওয়ায় এলডিপির সহযোগী সংগঠন গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা পদত্যাগ করেছেন। তাঁর নাম মো. শাহ আলম আলম। তিনি গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দলের লোহাগাড়া উপজেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। আজ সোমবার দুপুরে নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়ে তিনি পদত্যাগের বিষয়টি জানান।
ফেসবুক পোস্টে শাহ আলম উল্লেখ করেন, ‘লোহাগাড়া উপজেলা এলডিপির সহযোগী সংগঠন গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতিসহ দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অব্যাহতি দিলাম।’
জানতে চাইলে শাহ আলম বলেন, ‘এলডিপির চেয়ারম্যান অলি আহমদ বীর বিক্রম একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি জামায়াতের সঙ্গে জোট করেছেন, যা আমার পছন্দ হয়নি। তাই পদত্যাগ করেছি।’
এক প্রশ্নের জবাবে শাহ আলম বলেন, ‘লিখিত পদত্যাগপত্র জেলার নেতাদের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলাম। তাঁরা কয়েক দিন অপেক্ষা করতে বলেছেন। তাই আমি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছি।’
শাহ আলমের পদত্যাগের ব্যাপারে জানতে গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দলের দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক ওসমান শিকদারের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হয়। তবে তিনি সাড়া দেননি।