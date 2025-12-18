সিলেটে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত
সিলেটের গোলাপগঞ্জে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের উত্তর গোয়াসপুর এলাকার সিলেট–জকিগঞ্জ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের গোয়াসপুর এলাকার আবদুল আহাদ (৪৩) ও রানাপিং এলাকার লাল মিয়ার ছেলে সাব্বির আহমদ (২১)। এতে আহত হয়েছেন মৌলভীবাজারের জুড়ি উপজেলার বাছিরপুর এলাকার জাকির আহমদ (৩৫) ও গোলাপগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের ফাজিলপুর গ্রামের মৃত আবদুল আলিমের ছেলে আরিফুল হক (২০)।
পুলিশ ও একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে উত্তর গোয়াসপুর এলাকায় সিলেট থেকে গোলাপগঞ্জগামী মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই মোটরসাইকেলের চার আরোহী গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় কয়েকজন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবদুল আহাদ ও সাব্বির আহমদের মৃত্যু হয়।
নিহত দুজনের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানান সিলেটের গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।