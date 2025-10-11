রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রুয়েটের শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রুয়েটের শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) এক শিক্ষার্থী। তাঁর নাম স্বাধীন আহমেদ। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবন মাঠের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
স্বাধীন আহমেদ রুয়েটের সিরামিক অ্যান্ড মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে রাতে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, গতকাল রাতে স্বাধীন কাজলা গেট হয়ে ক্যাম্পাসের দিকে আসছিলেন। তিনি জুবেরী ভবনের আগে শেখ রাসেল মডেল স্কুলের পাশের মাঠে পৌঁছালে দুই থেকে তিনজন অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত তাঁর পথরোধ করে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা স্বাধীনের ওপর হামলা চালায়। এতে তাঁর থুতনিতে আঘাত লাগে। তাঁর বাঁ হাতে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এ সময় তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।
ঘটনার পরপরই আহত স্বাধীনকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে রুয়েটের শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা হাসপাতালে যান। পরে রাতে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম সরকার প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা হাসপাতালে যোগাযোগ করেন। রুয়েটের শিক্ষকেরা সেখানে যান। যেহেতু ঘটনাটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঘটেছে, তাৎক্ষণিকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাঁরা অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। মতিহার থানা-পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।
অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম সরকার বলেন, ওই শিক্ষার্থীর থুতনি ও হাতে সেলাই পড়েছে। আজ শনিবার রুয়েট প্রশাসনের পক্ষ থেকে মামলা করা হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, রুয়েট প্রশাসনের কাছ থেকে জানার পর ঘটনাস্থলে যায় প্রক্টরিয়াল দল। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। রুয়েট প্রশাসনের সঙ্গেও আলোচনা চলছে।
নগরের মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মালেক বলেন, এখন পর্যন্ত মামলা হয়নি। মামলা হলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।