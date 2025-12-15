খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে তরুণ নিহত

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে তরুণ নিহত
খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে সাগর (২৫) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে রূপসা সেতুর পূর্ব পাড়ে জাবুসা ফিলিং স্টেশনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাগর গ্রীন বাংলা হাউজিং এলাকার বাসিন্দা ফায়েক শেখের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাগর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় কয়েকজন তাঁর পথ রোধ করে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ ঘটনায় একটি গুলি তাঁর মাথায় ও অপরটি হাঁটুতে লাগে। গুলির শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সাগরকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রূপসা থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) গৌতম বলেন, রাত ১০টা ২০ মিনিটের দিকে স্থানীয় বাসিন্দা আবদুর রহমান জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করে গুলির ঘটনার কথা জানান। পরে থানায় বিষয়টি জানানো হয়।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর বলেন, সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে সেখানে পাওয়া যায়নি। তাঁকে আগেই হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে।