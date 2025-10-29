ধানখেতে বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে মায়ের সামনে শিশুর মৃত্যু

ধানখেতে বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে মায়ের সামনে শিশুর মৃত্যু
বরগুনার তালতলী উপজেলায় ধানখেতে ইঁদুর মারার ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাতটার দিকে উপজেলার বড়বগী ইউনিয়নের বড় ভাইজোড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া শিশুর নাম মো. ইমরান (৮)। সে ভাইজোড়া গ্রামের সোহেল ফকিরের ছেলে ও হরিণবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বড় ভাইজোড়া গ্রামে ধান চাষ করেন একই গ্রামের আবু সালেহ। ধানখেতে ইঁদুর মারার জন্য পাশের একটি মসজিদ থেকে অবৈধভাবে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে রাখেন তিনি। আজ সকালে মা রিপা বেগমের সঙ্গে ধানখেতে ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায় ইমরান। অসাবধানতাবশত সেখানে পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ইমরান। এ সময় তার মায়ের চিৎকার শুনে স্বজনেরা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে ইমরানকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
ইমরানের মা রিপা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমি বুঝতেই পারিনি, ওখানে বিদ্যুতের ফাঁদ পাতা ছিল। সেই ফাঁদে জড়িয়ে মুহূর্তেই আমার ছেলেটা চোখের সামনে মারা গেল।’
বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তালতলী পল্লীবিদ্যুৎ উপস্টেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) ইমরান শেখ।
তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজালাল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।