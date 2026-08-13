সড়কে রিকশা রেখে রক্তচাপ মাপতে গিয়েছিলেন অসুস্থ চালক, মারধরে মৃত্যু

সড়কে রিকশা রেখে রক্তচাপ মাপতে গিয়েছিলেন অসুস্থ চালক, মারধরে মৃত্যু
রাজশাহী নগরের মালোপাড়া এলাকায় যানজট সৃষ্টি হওয়াকে কেন্দ্র করে মারধরের শিকার হয়ে পলাশ (৪৫) নামের এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার নগরের বোয়ালিয়া থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে।
পলাশের বাড়ি নগরের রাজারহাতা এলাকায়। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পলাশ উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে রক্তচাপ মাপতে তিনি মালোপাড়া এলাকার একটি ওষুধের দোকানে যান। এ সময় রাস্তার পাশে তাঁর রিকশা রাখায় সেখানে কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়। তখন পাশের সীমান্ত হোমিও হলের মালিক ও কর্মচারীরা তাঁকে রিকশা সরাতে বলেন। এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে পলাশের কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়। পরে স্থানীয় লোকজন অসুস্থ পলাশকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বোয়ালিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, রিকশা রাখার কারণে যানজট সৃষ্টি হওয়াকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে কয়েকজনের কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়।
বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাছুমা মুস্তারী আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে রাত তিনটার দিকে থানায় এজাহার দেওয়া হয়। এজাহারে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। পরে যাঁরা রিকশাচালককে মারধর করেছেন, তাঁদের আসামি করে হত্যা মামলা করা হয়েছে।