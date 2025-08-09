নিকলী হাওরে ডুবে পর্যটকের মৃত্যু
বগুড়া থেকে কিশোরগঞ্জের নিকলী হাওরে ঘুরতে এসে পানিতে ডুবে বনান্ত ইসলাম (২২) নামের এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে।
আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার ছাতিরচর ইউনিয়নের করচবন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বনান্ত ইসলামের বাড়ি বগুড়ার কান্দারবাজার এলাকায়। তিনি বগুড়ার সৈয়দ আহম্মেদ কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, বগুড়া থেকে বনান্তসহ বেশ কয়েকজন কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদে আসেন। এরপর দুপুরে ৮-৯ জন বন্ধুসহ বনান্ত কিশোরগঞ্জ থেকে নিকলী হাওরে ঘুরতে গিয়ে ডুবে মারা যান।
বনান্তর বন্ধু মো. সিয়াম (২২) জানান, তাঁরা বন্ধুরা দুপুরের দিকে নিকলীর ছাতিরচর করচবনে গোসল করতে নামেন। হঠাৎ বনান্ত পানির গভীরে তলিয়ে যান। স্থানীয় মাঝিরা তাঁদের চিৎকার শুনে পানিতে নেমে তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেন। এরপর নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বনান্তকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিকলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আরিফ উদ্দিন রাত ৯টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, মরদেহ এখনো থানায় রয়েছে। পরিবার ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।