নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক সেজে সাবস্টেশনে ডাকাতি: ৯ জন গ্রেপ্তার, অর্ধকোটি টাকার মালামাল উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক সেজে সাবস্টেশনে ডাকাতি: ৯ জন গ্রেপ্তার, অর্ধকোটি টাকার মালামাল উদ্ধার
শ্রমিকের পোশাক পরে তিন ব্যক্তি ঢুকে পড়েন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার পিলকুনি এলাকায় ডিপিডিসির নির্মাণাধীন বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনে। এরপর অস্ত্রের মুখে নিরাপত্তাপ্রহরীদের হাত-পা বেঁধে ফেলেন। এ সময় আরও ১৫-২০ জন ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁরা সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে লুটপাট চালান। একটি ট্রাকে তুলে নিয়ে যান প্রায় ৬৫ লাখ টাকার মালামাল।
গত রোববার রাতের এই ঘটনার পর সোমবার দিবাগত রাতে রাজধানীর ডেমরা, সারুলিয়া ও ফতুল্লায় পৃথক অভিযান চালায় র্যাব-১১। এতে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় সাবস্টেশনের অর্ধকোটি টাকার বৈদ্যুতিক মালামাল ও দেশীয় অস্ত্র।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজীতে র্যাব-১১ ব্যাটালিয়ন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান র্যাব-১১-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. লিটন (৩৭), আক্তার হোসেন (৪৪), মো. রোমান (৩২), মো. রফিকুল (২৮), মো. সাইদুল (৩১), মো. সাগর মুন্সী (৩৮), মো. আরিফ (২৬), মো. রিয়াজ (৩৮) ও মো. শহীদুল (৪০)। তাঁদের বাড়ি রাজধানীর ডেমরা, যাত্রাবাড়ী এবং নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার সামাদনগর এলাকায়।
লে. কর্নেল সাজ্জাদ হোসেন বলেন, প্রথমে শ্রমিকের পোশাক পরা তিনজন ডাকাত ভেতরে ঢুকে নিরাপত্তাকর্মী আবদুল কুদ্দুসকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বেঁধে ফেলেন। এরপর আরও ১৫-২০ জন ডাকাত ভেতরে ঢুকে অন্য নিরাপত্তাকর্মীদেরও মারধর করে হাত-পা বেঁধে রাখেন। রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত তাঁরা লুটপাট চালান এবং শেষে মালামাল ট্রাকে তুলে নিয়ে যান।
সাজ্জাদ হোসেন আরও বলেন, ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর সাবস্টেশনে কর্মরত মো. সেলিম বাদী হয়ে ফতুল্লা মডেল থানায় মামলা করেন। পরে র্যাব অভিযানে ডাকাতি করা মালামাল উদ্ধারসহ ৯ জনকে আটক করে। তাঁদের কাছ থেকে ১টি ট্রাক, ২টি খেলনা পিস্তল, ২টি ছুরি, ১টি চাপাতি এবং ১২টি মুঠোফোনও জব্দ করা হয়েছে। ডাকাতি ঘটনায় জড়িত অন্য ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।