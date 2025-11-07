দলের দুঃসময়ে কোথায় ছিলেন—ঝালকাঠি-২ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে প্রশ্ন নেতা-কর্মীদের

দলের দুঃসময়ে কোথায় ছিলেন—ঝালকাঠি-২ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে প্রশ্ন নেতা-কর্মীদের
ঝালকাঠি-২ (ঝালকাঠি-নলছিটি) আসনে বিএনপির প্রার্থী ইসরাত সুলতানা (ইলেন) দলের এক নেতার বাসায় শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তিনি জেলা বিএনপির আহ্বায়ককে সঙ্গে নিয়ে শহরের মহিলা কলেজ রোডে সদস্যসচিব শাহাদাৎ হোসেনের বাসায় যান। ১৭ বছর ধরে আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে সেখানে প্রশ্ন তোলেন উপস্থিত নেতা-কর্মীরা।
ঘটনাস্থলের একটি ভিডিও গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় রাজনীতিতে এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
ওই ভিডিওতে দেখা যায়, শাহাদাৎ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে ইসরাত সুলতানার উদ্দেশে বলেন, দলের দুঃসময়ে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁদের পাশে ছিলেন না ইলেন ভুট্টো। বরং মনোনয়ন পেয়ে তিনি এমন এক প্রার্থী হয়েছেন, যাঁকে দেখে আওয়ামী লীগের নেতারাই বেশি খুশি।
শাহাদাৎ হোসেন আরও বলেন, ‘আমরা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যাব না। কিন্তু দলের দুঃসময়ে যেসব নেতা-কর্মী জেল খেটেছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন, তাঁদের আপনি জনসংযোগে পাশে রাখুন। নেতা-কর্মীদের খোঁজখবর রাখুন।’ এ সময় ইসরাত সুলতানাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায়।
এরপর গতকাল দুপুরে ইসরাত সুলতানা নেছারাবাদ কায়েদ সাহেব হুজুরের কবর জিয়ারত শেষে গণসংযোগ ও ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা করেন।
গত বুধবার বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জিয়া হায়দার (স্বপন), দলটির কেন্দ্রীয় ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ও একই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য জীবা আমিনা আল গাজীর রাজধানীর বাসায় দেখা করে দোয়া চান ইসরাত সুলতানা। তাঁদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় জীবা আমিনা আল গাজী এক-এগারোর সময় সংস্কারবাদী হিসেবে ইসরাত সুলতানার সমালোচনা করেন। তিনি ইসরাত সুলতানাকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনি কোন আন্দোলন-সংগ্রামে দলের নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন? ২০১৮ সালে আপনি দলের মনোনয়ন পেয়েও কেন নির্বাচন করলেন না? সে সময় আমি বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের হামলার শিকার হয়েছি।’
এ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণার আগে একাধিক মনোনয়নপ্রত্যাশীর পক্ষে নেতা-কর্মীরা প্রচার চালিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বিএনপি ইসরাত সুলতানাকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে। ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন।
এসব বিষয়ে জানতে চাইলে ইসরাত সুলতানা বলেন, ‘আমি চেষ্টা করছি সবার সহযোগিতা নিয়ে নির্বাচন করার। আমার প্রত্যাশা বিএনপির নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মানুষ ধানের শীষের পক্ষে সমর্থন দিয়ে বিপুল ভোটে আমাকে বিজয়ী করবেন। দলীয় কাউকে আমার প্রতিপক্ষ মনে করি না। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে সবাই সম্মিলিতভাবে দল ও দেশের স্বার্থে মাঠে নেমে পড়বেন। আমি সবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।’