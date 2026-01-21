জেলা

‘ব্যাংক থেকে টাকা উঠাইছেন, কালো ব্যাগে টাকা রাখা, ব্যাগটা দেন’

প্রতিনিধি
শ্রীপুর, গাজীপুর
গাজীপুরের শ্রীপুরের মাওনা ইউনিয়নের দক্ষিণ বেলতলী গ্রামে মধ্যরাতে একটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এ সময় ঘরের জিনিসপত্র তথনচ করে ডাকাত দল। বুধবার সকালের ছবিপ্রথম আলো

গাজীপুরের শ্রীপুরের মাওনা ইউনিয়নের একটি বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ওই ইউনিয়নের দক্ষিণ বেলতলী গ্রামের আলফাজ উদ্দিনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

বাড়ির মালিক আলফাজ উদ্দিন বলেন, অস্ত্র ঠেকিয়ে ডাকাতেরা বাড়ির চারটি কক্ষে লুটপাট চালায়। তারা নগদ এক লাখ টাকা, দুই ভরি স্বর্ণালংকারসহ একটি স্মার্টফোন নিয়ে গেছে।

ঘটনার বর্ণনায় আলফাজ উদ্দিন বলেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। বাড়িতে আর কেউ ছিলেন না। রাত তিনটার দিকে তিনি ঘরের বাইরে শব্দ পেয়ে জেগে ওঠেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের থাকার ঘরের সিলিং থেকে একজন ফ্লোরে লাফিয়ে পড়ে। এরপর ওই ব্যক্তির সঙ্গে দ্রুত ঘরের ভেতর আরও চারজন ভেতরে প্রবেশ করে। প্রত্যেকের মুখ কাপড়ে বাঁধা ছিল।

আলফাজ উদ্দিন বলেন, ‘তারা (দুর্বৃত্তরা) দেশি অস্ত্র ঠেকিয়ে আমার স্ত্রীকে বলে, “আমরা ডাকাত। ১২ লাখ টাকা কোথায় রেখেছেন? ব্যাংক থেকে টাকা উঠাইছেন, কালো ব্যাগে টাকা রাখা। ব্যাগটা দেন।” এরপর দুর্বৃত্তরা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে চাবি নিয়ে বাড়ির অন্যান্য কক্ষ খুলে লুটপাট চালায়। আমাদের কাছে ১২ লাখ টাকা ছিল না। ব্যাংক থেকেও টাকা তুলিনি। বিষয়টি দুর্বৃত্তদের জানালে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে চুপ থাকতে বলে।’

বাড়ির মালিক আলফাজ উদ্দিনের স্ত্রী দুলেনা খাতুন বলেন, ডাকাত পরিচয় দিতেই তিনি কৌশলে নিজের গলায় থাকা সোনার মালা (চেইন) লুকানোর জন্য টেনে ছিঁড়ে হাতে রাখেন। শব্দ পেয়ে ডাকাত দলের এক সদস্য হাত থেকে মালাটি ছিনিয়ে নেয়। এ ছাড়া পুরো বাড়ির আলমারি তন্ন তন্ন করে খুঁজে টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুটে নেয় তারা।

দুলেনার ধারণা, প্রথমে বাড়ির মূল ফটকের তালা ও পরে বারান্দার গ্রিলের তালা ভেঙে ডাকাত দল ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর একটি কক্ষের দরজার তালা ভেঙে সেখানে ঢোকে। ওই কক্ষ থেকে থাকার ঘরের সঙ্গে যুক্ত সিলিংয়ের একটি ফাঁকা দিয়ে ডাকাতেরা ভেতরে কক্ষে ঢোকে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাছির আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

