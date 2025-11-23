জেলা

ভোটের ফলাফল পর্যন্ত মাঠে থাকার কথা বললেন যুবদল সভাপতি মোনায়েম

প্রতিনিধি
চাঁদপুর
চাঁদপুরে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন যুবদল সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না। গতকাল শনিবার রাতেছবি: প্রথম আলো

যুবদলের সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রত্যেক প্রার্থীকে বিজয়ী করতে যুবদলের নেতা-কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাঠে থাকবেন। জনগণের কাছে ভোট চাওয়া থেকে শুরু করে ভোটকেন্দ্রে ফলাফল পর্যন্ত যেসব কর্মসূচি আছে, তার সবই করবে যুবদল। ইতিমধ্যে সংগঠনটি মাঠে কাজ শুরু করেছে।

গতকাল শনিবার রাতে চাঁদপুর শহরের মুনিরা ভবনে জেলা যুবদল আয়োজিত সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথাগুলো বলেন যুবদল সভাপতি।

মনোনয়ন পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে দলীয় অভ্যন্তরীণ বিরোধ বিষয়ে আবদুল মোনায়েম মুন্না বলেন, ‘বিএনপি বড় দল। মনোনয়নবঞ্চিত হওয়ায় কেউ মনঃক্ষুণ্ন হলেও তা এখন অনেকাংশেই কমে গেছে। আশা করি, এ মাসের মধ্যেই এ–সংক্রান্ত যে সমস্যা আছে, তা ঠিক হয়ে যাবে।’

সভায় উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি মানিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ বাহারসহ কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা।

