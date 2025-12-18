জেলা

ধর্মঘট স্থগিত, প্রায় সাত ঘণ্টা পর কুমিল্লা থেকে সব রুটে বাস চলাচল শুরু

কুমিল্লা
প্রায় সাত ঘণ্টা পর কুমিল্লা থেকে সব রুটের বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শাসনগাছা বাস টার্মিনালেছবি: প্রথম আলো

কুমিল্লায় প্রশাসনের আশ্বাসে জেলা সড়ক পরিবহন মালিক–শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ধর্মঘট প্রায় সাত ঘণ্টা পর স্থগিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা একটায় সব রুটের বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা।

কুমিল্লা–চাঁদপুর সড়কে ‘আইদি’ নামের একটি পরিবহনের বাস রুট পারমিট ছাড়া চলাচল করছে, এমন অভিযোগে সকাল ছয়টা থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বেলা দুইটার দিকে কুমিল্লা জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সভাপতি অধ্যক্ষ কবির আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘অবৈধভাবে কুমিল্লা–চাঁদপুর রুটে চলাচলকারী আইদি পরিবহনের বাস প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে বহিরাগত শক্তির সহযোগিতায় চলাচল করছে। এ জন্য আজ ভোর থেকে বেলা একটা পর্যন্ত কুমিল্লা থেকে কোনো বাস ও মিনিবাস চলাচল করেনি। পরে জেলা প্রশাসনের আশ্বাসে আমরা কর্মসূচি স্থগিত করেছি। আশা করছি, অবৈধভাবে পরিবহনটিকে আর চলতে দেওয়া হবে না।’

শাসনগাছা বাস টার্মিনাল থেকে বেশির ভাগ মানুষ এশিয়া লাইন পরিবহনের বাসে ঢাকায় চলাচল করেন। আজ বেলা দেড়টার দিকে পরিবহনটির কাউন্টার চালু করা হয়। এরপর আধা ঘণ্টার মধ্যে তিনটি বাস ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে।

পরিবহনটির একটি বাসের চালক বাচ্চু মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, ভোর থেকে বাস চলাচল বন্ধ ছিল মালিক সমিতির নির্দেশে। দুপুরে চালু হয়েছে। বৃহস্পতিবার হলেও যাত্রীদের চাপ আছে।

কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আইদি পরিবহনের কুমিল্লা থেকে রুট পারমিট নেই। তাদের কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পরিবহনটি রুট পারমিট ছাড়া চলতে পারবে না। নির্দেশনা অমান্য করলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।’

কুমিল্লা থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ হওয়ায় আজ ভোর থেকে চরম দুর্ভোগে পড়েন চলাচলকারী যাত্রীরা। সকালে সরেজমিনে কুমিল্লার শাসনগাছা ও জাঙ্গালিয়া বাস টার্মিনালে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ দেখা গেছে। অনেকেই টার্মিনালে এসে জানতে পারেন বাস চলাচল বন্ধ।

