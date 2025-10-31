জেলা

রংপুরে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে যুবককে তুলে নিয়ে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
লাশপ্রতীকী ছবি

রংপুরের মিঠাপুকুরে মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে এক যুবককে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্যের বিরুদ্ধে। পরিবারের অভিযোগ, দুই দিন আটকে রেখে নির্যাতনের পর ওই যুবকের বাবা-মাকে ডেকে এনে ফাঁকা স্ট্যাম্পে জোর করে মুচলেকা নেওয়া হয়। এর আধা ঘণ্টার মধ্যে যুবকটি মারা যান।

নিহত সোহেল মিয়া (২৭) উপজেলার বড়বালা ইউনিয়নের পূর্ব বড়বালা গ্রামের আজাদুল হকের ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল দুপুরে নিহত যুবকের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহত সোহেলের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার বিকেলে বড়বালা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ মনিরুল ইসলাম সোহেলকে বাড়ি থেকে ডেকে স্থানীয় বালুয়া বাজারে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছানোর পর কয়েকজন সোহেলকে মারধর করে মোটরসাইকেলে তুলে পার্শ্ববর্তী মিলনপুর গ্রামের ইউপি সদস্য আশরাফুল হকের বাড়িতে নিয়ে যান। আশরাফুল হক তাঁর ভাতিজির জামাতার মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় সোহেল জড়িত সন্দেহে তাঁকে নিজ বাড়িতে দুই দিন আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করেন। নির্যাতনের একপর্যায় সোহেলের অবস্থা গুরুতর হয়। গত বুধবার রাত ১০টার দিকে স্থানীয় হাবিবুর নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে সোহেলের বাবা-মাকে ডেকে এনে ফাঁকা স্ট্যাম্পে জোর করে মুচলেকা নেওয়া হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সোহেলকে তাঁদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আধা ঘণ্টার মধ্যেই সোহেল মারা যান।

সোহেলের বাবা আজাদুল হক বলেন, ‘ইউপি সদস্য আশরাফুল হক আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করেছে।’ তবে আশরাফুলের মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। ঘটনার পর থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও পলাতক বলে জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন।

মিঠাপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, একটি মোটরসাইকেল চুরি হয়েছিল। এতে তাঁকে (সোহেল) সন্দেহ করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুই দিন আটকে রাখা হয়। এরপর তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তরের ৩০-৪০ মিনিট পর ওই যুবক মারা যান। যাঁরা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ করেছে পরিবার। নিহত ব্যক্তির পরিবার একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

