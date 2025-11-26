জেলা

নরসিংদীতে ২২ ঘণ্টার ব্যবধানে ট্রেনের ধাক্কা ও কাটা পড়ে তিনজন নিহত

প্রতিনিধি
নরসিংদী
নরসিংদী শহরের বাসাইল রেলগেট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিহত হয়েছেনছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীতে ২২ ঘণ্টার ব্যবধানে ট্রেনের ধাক্কায় ও কাটা পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল পৌনে ৮টায় নরসিংদী শহরের বাসাইল রেলগেট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে একজন, বিকেল সাড়ে ৪টায় রায়পুরার আমিরগঞ্জ রেলস্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় একজন এবং এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার বাদুয়ারচর এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় একজন নিহত হন।

নিহত তিনজন হলেন কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার গলাচিপা গ্রামের জোবায়ের হোসেন (১৯), নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের দরগাবন্ধ গ্রামের বাসিন্দা আবদুল্লাহ আল মামুন (৪৩) এবং রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদ ইউনিয়নের আদিয়াবাদ গ্রামের বাসিন্দা কাঞ্চন মিয়া (৭০)। রেলওয়ে পুলিশ বলছে, স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনজনের লাশই বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রেলওয়ে পুলিশ ও নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ সকালে বাসাইল রেলগেট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়েন শ্রবণপ্রতিবন্ধী আবদুল্লাহ আল মামুন। ভৈরব থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী নরসিংদী কমিউটার ট্রেনে কাটা পড়েন তিনি। বিকেলে রায়পুরা উপজেলার আমিরগঞ্জ রেলস্টেশনে রেললাইন পার হওয়ার সময় একটি মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় কাঞ্চন মিয়া নিহত হন। অন্যদিকে গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকাগামী এগারোসিন্দুর এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় রেললাইনে ছিটকে পড়ে জোবায়ের হোসেন নিহত হন। সদ্য আলিম পাস করা জোবায়ের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিংয়ের ক্লাস শেষে রেললাইনে ঘুরতে গিয়েছিলেন।

নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. নাজিম উদ্দীন বলেন, ২২ ঘণ্টার ব্যবধানে ট্রেনের ধাক্কায় ও কাটা পড়ে পৃথক স্থানে তিনজন নিহত হয়েছেন। রেললাইন পার হওয়ার সময় তাঁদের আরও সতর্ক থাকা দরকার।

