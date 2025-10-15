একটি পক্ষ শাকসু নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে : ছাত্রশিবির
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন (শাকসু) বানচালের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। আজ বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি সেন্টার (ইউসি) ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন, সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারি মাসুদ রানা (তুহিন)।
সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ রানা বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি পক্ষ শাকসু নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা দাবি জানিয়ে আসছি দ্রুতই শাকসু নির্বাচনের। নির্বাচন হলে আমরা জয়লাভ করব, ইনশা আল্লাহ।’
এর আগে লিখিত বক্তব্য ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি বলেন, ‘আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন দ্রুততম সময়ে শাকসু পুনর্গঠন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিক। এটি শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার একটি বৈধ প্ল্যাটফর্ম। আমরা বিশ্বাস করি, শাকসু গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবি, মতামত ও সমস্যাগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারবে, যা প্রশাসন ও ছাত্রসমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে। আর শাকসুর মাধ্যমে গড়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যত নেতৃত্ব।’
অনাবসিক শিক্ষার্থীদের ভাতার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে মাসুদ রানা (তুহিন) বলেন, ‘শতভাগ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করতে হবে। আবাসনের সংকট শিক্ষার্থীদের একাডেমিক মনোযোগ ও মানসিক সুস্থতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যথাযথ পরিকল্পনা, স্বচ্ছতা ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব। আমরা বরাবরই এ সমস্যা দূর করতে বিভিন্ন সময়ে দাবি জানিয়ে আসছি। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।’
আাবাসিক হল নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ রানা বলেন, ‘আগে যেমন নির্দিষ্ট দলের নামে আসন বা কক্ষ থাকত, আমরা এরকম পরিবেশ আর চাই না। ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের রাজনীতি থাকবে। কিন্তু হলে রাজনীতির জায়গায়টা সীমিত থাকবে। হলে শিক্ষার্থীরা মেধার ভিত্তিতে থাকবে।’
এ ছাড়া সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা, গবেষণার পরিবেশ ও সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করা, খেলাধুলা ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং বহিষ্কার ইস্যু ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনা ও দাবি পেশ করেন ছাত্রশিবিরের নেতারা।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অফিস সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মহসিনুর রহমান প্রমুখ।