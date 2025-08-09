৩৬ বছরের শিক্ষকতা শেষে সহকর্মী-শিক্ষার্থীদের ভালোবাসায় আপ্লুত স্বপন কুমার

৩৬ বছরের শিক্ষকতা শেষে সহকর্মী-শিক্ষার্থীদের ভালোবাসায় আপ্লুত স্বপন কুমার
১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর কুমিল্লার তিতাস উপজেলার মজিদপুর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন স্বপন কুমার সূত্রধর। টানা প্রায় ৩৬ বছর শিক্ষকতা করার পর গত বৃহস্পতিবার ছিল তাঁর শেষ কর্মদিবস। এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাঁকে সাড়ম্বরে বিদায় জানিয়েছেন।
স্বপন কুমার বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর শেষ কর্মদিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ব্যতিক্রমী কিছু আয়োজন করেন।
বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে বিদায় অনুষ্ঠানে স্বপন কুমারের হাতে বিভিন্ন উপহার ও ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। ৩৬ বছরের প্রিয় কর্মক্ষেত্র, সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের ছেড়ে যাওয়ার আগে বিকেল চারটার দিকে বিদ্যালয়ের মাঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। এ সময় তাঁকে একাধিক ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ের মুহূর্তে বেশ আপ্লুত হয়ে পড়েন তাঁর সহকর্মী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। তাঁরা সবই মিলে স্বপন কুমারকে ফুলে শোভিত একটি গাড়িতে তুলে দেন। আর গাড়িটির দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে চলতে থাকেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ঢাকা-হোমনা সড়কের কড়িকান্দি বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে প্রিয় শিক্ষককে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি পৌঁছে দেন তাঁরা।
এমন বিদায়ে আপ্লুত হয়ে পড়েন স্বপন কুমারও। তিনি বলেন, ‘জানি, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আজকের এই আয়োজন প্রমাণ করেছে, শিক্ষার্থীরা আমাকে কতটুকু ভালোবাসে। আজ প্রমাণিত হয়েছে, আমার ৩৬ বছরের শিক্ষকতা জীবনের সার্থকতা, শিক্ষার্থীদের কতটুকু দিতে পেরেছি, অর্থাৎ তাদের কতটুকু বোঝাতে পেরেছি।’
শিক্ষক হিসেবে স্বপন কুমার শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন জানিয়ে মজিদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের নতুন প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) জোবায়দা আক্তার বলেন, ‘তাঁর (স্বপন কুমার) ন্যায়নীতি ও আদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।’