সোমেশ্বরীর বালু নেওয়া হচ্ছিল ইজিবাইকে, ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুই যুবকের কারাদণ্ড

সোমেশ্বরীর বালু নেওয়া হচ্ছিল ইজিবাইকে, ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুই যুবকের কারাদণ্ড
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে সোমেশ্বরী নদীতে অবৈধভাবে বালু তুলে ইজিবাইকে পরিবহনের দায়ে দুই যুবককে সাত দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ সোমবার সকালে নদী–সংলগ্ন শ্মশানঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের সাজা দেওয়া হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার বিরিশিরি এলাকার শাফায়েত মিয়া (২১) ও শফিকুল ইসলাম (১৯)।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উচ্চ আদালতের নির্দেশে দুই বছর ধরে সোমেশ্বরী নদীর পাঁচটি বালুমহালে ইজারা কার্যক্রমসহ বালু উত্তোলন বন্ধ আছে। তবে বেশ কয়েকটি চক্র প্রশাসনের নজর ফাঁকি দিয়ে রাতের আঁধারে বালু উত্তোলন করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে আসছিল। এসব অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে প্রশাসন অভিযান পরিচালনা করে আসছে।
এর ধারাবাহিকতায় আজ সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে শ্মশানঘাট এলাকায় অভিযান চালানো হয়।
বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর আওতায় পরিচালিত ওই অভিযানে বালুভর্তি দুটি ইজিবাইক জব্দ করে দুই যুবককে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় তাঁরা নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং বিচারক তাঁদের প্রত্যেককে সাত দিন করে কারাদণ্ড দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মিজানুর রহমান বলেন, সোমেশ্বরী নদীর কোথাও অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করতে দেওয়া হবে না। এ জন্য নিয়মিত অভিযান চলানো হচ্ছে।