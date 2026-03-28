রাষ্ট্রপতি চার দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন

রাষ্ট্রপতি চার দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চার দিনের সরকারি সফরে আজ শনিবার দুপুরে পাবনা এসেছেন। এই সফরে তিনি পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত, সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পর এটাই রাষ্ট্রপতির প্রথম পাবনা সফর।
রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠজন ও পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান জানিয়েছেন, বেলা পৌনে ১টার দিকে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন হেলিকপ্টারযোগে পাবনার আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে পৌঁছান। সেখানে পাবনা-৫ আসনের সাংসদ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, রাজশাহী বিভাগের কমিশনার আ ন ম বজলুর রশিদ এবং পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মো. শাহজাহান তাঁকে স্বাগত জানান। পরে পাবনা সার্কিট হাউসে তিনি গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন।
রাষ্ট্রপতির প্রটোকল অফিসার আবুল কালাম মো. লুৎফুর রহমান স্বাক্ষরিত সফরসূচি থেকে জানা গেছে, প্রথম দিন তিনি সার্কিট হাউসে রাত যাপন করবেন। আগামীকাল রোববার বেলা ১১টা ১০ মিনিটে পাবনা সদর গোরস্থান আরিফপুরে গিয়ে বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করবেন। এরপর সন্ধ্যা ৭টায় পাবনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। রাত ৮টা ১০ মিনিটে সার্কিট হাউসে ফিরে রাত যাপন করবেন। সোমবার বেলা ১১টায় জেলা সদরের ভবানীপুর মসজিদ পরিদর্শন করবেন। এদিন সন্ধ্যা ৭টায় পাবনা শহরে নিজ বাসভবনে যাবেন রাষ্ট্রপতি। এরপর সার্কিট হাউসে ফিরে রাত যাপন করবেন। মঙ্গলবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে সার্কিট হাউসে গার্ড অব অনার গ্রহণ করবেন। এরপর দুপুর ১২টায় হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা করবেন।