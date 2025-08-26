নাফ নদীর মোহনা থেকে আরও ৬ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

নাফ নদীর মোহনা থেকে আরও ৬ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদীর মোহনা থেকে আবারও একটি মাছ ধরার নৌযানসহ বাংলাদেশি ছয় জেলেকে ধরে নিয়ে গেছেন মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) সদস্যরা। সাগরে মাছ ধরা শেষে ফেরার পথে শাহপরীর দ্বীপের নিকটবর্তী নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে তাঁদের অপহরণ করা হয়।
টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালীয়া ঘাট ট্রলার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম বলেন, জেলেসহ যে নৌযানটি আরাকান আর্মি ধরে নিয়ে গেছে, সেটি আবদুল হাফেজ নামের এক মাঝির। নৌযানটিতে হাফেজসহ ছয়জন মাঝিমাল্লা ছিলেন।
মাঝি আবদুল হাফেজের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা হয়েছে জানিয়ে আবুল কালাম বলেন, নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকায় স্পিডবোট নিয়ে আরাকান আর্মির সদস্যরা ওত পেতে ছিলেন। এ সময় নৌযানটিকে ধাওয়া দিয়ে ছয় জেলেকে ধরে মিয়ানমারের দিকে নিয়ে যান আরাকান আর্মির সদস্যরা। মুঠোফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় তাঁদের বিষয়ে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।
জেলেদের ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি শুনেছেন জানিয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, প্রায় প্রতিদিনই আরাকান আর্মির সদস্যরা সাগর থেকে ফেরার পথে বাংলাদেশি জেলেদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। গত চার দিনে পাঁচটি ট্রলারসহ ৩৯ জন জেলেকে অপহরণ করা হয়েছে বলে ট্রলার মালিক সমিতি জানিয়েছে।
গত বছরের ডিসেম্বর থেকে আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে আরাকান আর্মি ২৫০ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় কয়েক দফায় ১৮৯ জন জেলে এবং ২৭টি নৌযান ফেরত আনা হয়েছে।