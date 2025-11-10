জেলা

সাতকানিয়ায় ছেলের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল বাবার

প্রতিনিধি
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
গ্রেপ্তার রিয়াদ হোসেনছবি: পুলিশের সৌজন্যে

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ছেলের ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার রাত সোয়া আটটার দিকে উপজেলার কাঞ্চনা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে আজ সোমবার ভোরে অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির নাম আহমদ হোসেন (৫২)। তিনি নয়াপাড়া এলাকারই বাসিন্দা। হত্যায় অভিযুক্ত তাঁর ছেলের নাম রিয়াদ হোসেন (২২)। ঘটনার পর পার্শ্ববর্তী উপজেলা বাঁশখালীতে পালানোর পথে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আহমদ হোসেনের সঙ্গে তাঁর ছেলে রিয়াদের কথা-কাটাকাটি হয়। এর একপর্যায়ে বাবা আহমদ হোসেনের গলায় ছুরিকাঘাত করেন ছেলে রিয়াদ। চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা আহমদ হোসেনকে উদ্ধার করেন। এরপর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেছেন।

সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাদত ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর গলার ডান পাশে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের জখম রয়েছে।

সাতকানিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত রিয়াদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে।

