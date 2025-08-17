পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী দুজনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী দুজনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী দুই ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের পঁয়ষট্টিবাড়ী সীমান্ত দিয়ে তাঁদের ঠেলে পাঠানো হয়। পরে তাঁদের আটক করে থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
আটক ব্যক্তিরা হলেন সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ছাত্তারকোনা গ্রামের আবু সিদ্দিক (৫০) ও নড়াইলের কালিয়া উপজেলার সিতারামপুর গ্রামের রানু মোল্লা (৬০)। তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন বলে বিজিবিকে জানিয়েছেন।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন সীমান্তের প্রধান পিলার ৮৪৫ নম্বরের সীমান্ত দিয়ে কোচবিহার ৯৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের বিএসবাড়ী ক্যাম্পের সদস্যরা ওই দুজনকে ঠেলে পাঠান। খবর পেয়ে ৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের (তিস্তা–২) পঁয়ষট্টিবাড়ী ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা সীমান্ত থেকে প্রায় এক কিলোমিটার বাংলাদেশের ভেতরে প্রধানপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন। ওই ব্যক্তিরা বিজিবিকে জানান, বছরখানেক আগে অবৈধভাবে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে তাঁরা ভারতে যান। পরে ভারতের গুজরাট এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করতেন।
পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো দুই ব্যক্তিকে থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি। তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের খবর পাঠানো হয়েছে। নাগরিকত্ব যাচাইয়ের পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।