অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি, কৃষক দলের নেতাকে বিজিবির হাতে তুলে দিল বিএসএফ

অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি, কৃষক দলের নেতাকে বিজিবির হাতে তুলে দিল বিএসএফ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে কৃষক দলের নেতাসহ দুইজনকে আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ শুক্রবার দুপুরে হস্তান্তরপ্রক্রিয়া শেষে বিকেলে তাঁদের থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।
আটক ব্যক্তিরা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাকিল সিকদার (৩৩) ও তাঁর সহযোগী মো. আরিয়ান আহমেদ (২৪)। শাকিল সিকদার জেলা শহরের কান্দিপাড়ার বাসিন্দা। তিনি একাধিক মামলার আসামি। আরিয়ান আহমেদ জেলা শহরের মধ্যপাড়ার বাসিন্দা।
বিজিবি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে শাকিল ও আরিয়ান কসবা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় প্রবেশ করেন। ভারতের ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে তাঁদের আটক করে। আজ শুক্রবার দুপুরে কসবা সীমান্ত ২০৩৯ পিলার এলাকায় বিএসএফ ও ৬০ বিজিবি সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের সদস্যদের উপস্থিতিতে পতাকা বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে শাকিল ও আরিয়ানকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। বিকেলে তাঁদের কসবা থানায় সোপর্দ করে বিজিবি। এ ঘটনায় বিজিবির কসবা ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার নুরুল ইসলাম কসবা থানায় পাসপোর্ট আইনে একটি মামলা করেছেন।
পুলিশের একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি জেলা শহরে শাকিলের প্রকাশ্যে গুলি করার ঘটনায় কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে যাওয়ার সময় তিনি ও তাঁর সহযোগী বিএসএফের হাতে আটক হন।
কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল কাদের বলেন, শাকিল ও আরিয়ান এখন কসবা থানার পুলিশের হেফাজতে আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সদর থানায় আরও মামলা রয়েছে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম বলেন, ওই দুইজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনসহ বিভিন্ন অপরাধে একাধিক মামলা রয়েছে। এ ছাড়া শাকিলকে এর আগে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।