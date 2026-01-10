জেলা

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা, জামায়াত নেতাকে অর্থদণ্ড

প্রতিনিধি
ফেনী
সোনাগাজী উপজেলার বগাদানা ইউনিয়নের তাকিয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবদুল হাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতছবি: সংগৃহীত

ফেনীর সোনাগাজীতে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার তাকিয়া বাজার এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় তাঁকে এই অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

অর্থদণ্ড পাওয়া ওই জামায়াত নেতার নাম আবদুল হাই। তিনি সোনাগাজী উপজেলার বগাদানা ইউনিয়নের জামায়াতের আমিরের দায়িত্বে রয়েছেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন সোনাগাজী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ইউসুফ মিয়া।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনী প্রচার শুরুর নির্ধারিত সময়ের আগেই ফেনী-৩ (সোনাগাজী ও দাগনভূঞা) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর পক্ষে এলাকায় জনসংযোগ এবং দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন আবদুল হাই। তাঁর প্রচারণার একাধিক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও পোস্ট করা হয়। শনিবার বিকেলে এলাকায় গিয়ে জামায়াতের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাওয়ার সত্যতা পাওয়ায় আবদুল হাইকে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

জরিমানার বিষয়টি ফেনী-৩ আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিগ্যান চাকমা প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সব ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

