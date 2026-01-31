নওগাঁয় বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে সবজিবাহী দুটি ভ্যানের সংঘর্ষ, নিহত ৪

নওগাঁয় বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে সবজিবাহী দুটি ভ্যানের সংঘর্ষ, নিহত ৪
নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলায় বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে দুটি সবজিবাহী ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার জিয়াবাজার পাঠকাঠি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন উপজেলার নূরপুর গ্রামের বাসিন্দা সবজি ব্যবসায়ী বিপুল পাহান (২৫) ও সঞ্জু রাও (২২)। অন্য দুজনের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
মহাদেবপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা আবুল কাসেম বলেন, আজ ভোরে একটি বালুবাহী ট্রাক মহাদেবপুর থেকে পত্নীতলার নজিপুর পৌরসভার দিকে যাচ্ছিল। পথে জিয়াবাজার পাঠকাঠি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সবজিবাহী দুটি ভ্যানকে চাপা দেয় ট্রাকটি। এতে ভ্যানে থাকা দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে মহাদেবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়। অপর একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মহাদেবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) ইমরুল কায়েস বলেন, ভোর পাঁচটার দিকে তিনজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে দুজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
নিহত চারজনই সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন বলে জানান মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম। তিনি আরও বলেন, তাঁরা সবজি নিয়ে মহাদেবপুর হাটে যাচ্ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।