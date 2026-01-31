ক্রিকেট খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বে নোয়াখালীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

ক্রিকেট খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বে নোয়াখালীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
ক্রিকেট খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক তরুণকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার জিরতলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হাজী মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত তরুণের নাম কাউছার হোসেন (২০)। তিনি উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মো. সিরাজ মিয়ার ছেলে।
নিহতের পরিবারের অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে কাউছারের সঙ্গে স্থানীয় একটি মাঠে একদল কিশোরের দ্বন্দ্ব হয়েছিল। ক্রিকেট খেলা নিয়ে এ দ্বন্দ্ব হয়। তবে ক্রিকেট খেলার কোন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছে তা জানা যায়নি।
একই ঘটনায় মোহাম্মদ ওমর (১৮) ও মো. উমায়ের (১৮) নামে দুজন ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ওমরকে বেগমগঞ্জের চৌরাস্তা এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং উমায়েরকে বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
নিহত ব্যক্তির বড় ভাই মো. আকিল প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর ভাই বৃহস্পতিবার মাঠের পাশে বসে খেলা দেখছিলেন। এ সময় মাঠে খেলা কিশোরদের দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। তাঁর ভাই এ দ্বন্দ্ব ভাঙাতে চেয়েছিলেন। তবে এসব নিয়ে কিশোরদের একটি পক্ষের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। কিশোরদের একটি পক্ষ গতকাল তাঁর ভাইসহ তিনজনকে ছুরিকাঘাত করে। এতে তাঁরা তিনজনই গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাঁদের উদ্ধার করে জেলা সদরের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর ভাইকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
এ বিষয়ে বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুজ্জামান প্রথম আলোকে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।