পটুয়াখালীতে দুই কেজির একটি ইলিশ বিক্রি সাড়ে ৬ হাজার টাকায়

পটুয়াখালীতে দুই কেজির একটি ইলিশ বিক্রি সাড়ে ৬ হাজার টাকায়
পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ধুলাসার ইউনিয়নের আশাখালী এলাকায় আজ শনিবার দুই কেজি ওজনের একটি একটি ইলিশ সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।
আশাখালী এলাকার জেলে গিয়াস উদ্দিন বলেন, গতকাল শুক্রবার বিকেলে তিনি বঙ্গোপসাগরের আশাখালীর মোহনায় জাল পেতেছিলেন। সন্ধ্যার পর জাল তুলতেই অন্য মাছের সঙ্গে ২ কেজি ১০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ উঠে আসে। শনিবার সকালে মাছটি আশাখালী এলাকার মেসার্স হামিম ফিশ নামের একটি মাছের আড়তে নিলামে ৬ হাজার ৫৬২ টাকায় বিক্রি হয়।
মাছটির ক্রেতা আশাখালীর মেসার্স বন্ধন ফিশের স্বত্বাধিকারী মো. ইলিয়াস হোসেন বলেন, ‘দুই-আড়াই কেজির ইলিশ সচরাচর দেখা যায় না। মাছটি বাজারে আনার পর দেখেই কিনে ফেলেছি। এ মাছ আমি ঢাকায় বিক্রির জন্য পাঠাব।’