জেলা

মুঠোফোন নিয়ে পালাচ্ছিল চোর, ধাওয়া করা যুবকের প্রাণ গেল ছুরিকাঘাতে

প্রতিনিধি
পাবনা
ছুরিকাঘাতপ্রতীকী ছবি

পাবনার আটঘরিয়ায় জানালা দিয়ে মুঠোফোন চুরি করে পালাচ্ছিল চোর। এ সময় ধাওয়া দেওয়া এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে চোর চক্র। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার মাছপাড়া ইউনিয়নের পারখিদিরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় চোর চক্রের এক সদস্যকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন গ্রামবাসীরা।

নিহত আসাদ হোসেনের (২৬) বাড়ি পারখিদিরপুর গ্রামে। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তির নাম সজীব হোসেন (৩০)। তাঁর বাড়ি পার্শ্ববর্তী সোনাকান্দা গ্রামে।

আসাদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে আসাদ ও তাঁর স্ত্রী ঘরে ছিলেন। এ সময় আসাদের মুঠোফোনটি বিছানার ওপর রাখা ছিল। এ সময় জানালা দিয়ে কৌশলে মুঠোফোনটি নেয় চোর চক্র। বিষয়টি দেখতে পেয়ে আসাদের স্ত্রী চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। একপর্যায়ে চোরকে ধাওয়া দিয়ে ধরার চেষ্টা করেন আসাদ। এ সময় চোর চক্রের সদস্যরা তাঁকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন চোর চক্রের এক সদস্যকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

এ ঘটনায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে জানান আটঘরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান। তিনি বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন