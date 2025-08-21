মুঠোফোন নিয়ে পালাচ্ছিল চোর, ধাওয়া করা যুবকের প্রাণ গেল ছুরিকাঘাতে

মুঠোফোন নিয়ে পালাচ্ছিল চোর, ধাওয়া করা যুবকের প্রাণ গেল ছুরিকাঘাতে
পাবনার আটঘরিয়ায় জানালা দিয়ে মুঠোফোন চুরি করে পালাচ্ছিল চোর। এ সময় ধাওয়া দেওয়া এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে চোর চক্র। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার মাছপাড়া ইউনিয়নের পারখিদিরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় চোর চক্রের এক সদস্যকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন গ্রামবাসীরা।
নিহত আসাদ হোসেনের (২৬) বাড়ি পারখিদিরপুর গ্রামে। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তির নাম সজীব হোসেন (৩০)। তাঁর বাড়ি পার্শ্ববর্তী সোনাকান্দা গ্রামে।
আসাদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে আসাদ ও তাঁর স্ত্রী ঘরে ছিলেন। এ সময় আসাদের মুঠোফোনটি বিছানার ওপর রাখা ছিল। এ সময় জানালা দিয়ে কৌশলে মুঠোফোনটি নেয় চোর চক্র। বিষয়টি দেখতে পেয়ে আসাদের স্ত্রী চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। একপর্যায়ে চোরকে ধাওয়া দিয়ে ধরার চেষ্টা করেন আসাদ। এ সময় চোর চক্রের সদস্যরা তাঁকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন চোর চক্রের এক সদস্যকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
এ ঘটনায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে জানান আটঘরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান। তিনি বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।