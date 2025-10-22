সিলেট সীমান্তে চোরাকারবারিদের হামলা ঠেকাতে বিজিবির গুলি, যুবক নিহত
সিলেটের জৈন্তাপুরে চোরাকারবারিদের হামলা ঠেকাতে গুলি চালিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে চারাকাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলাকারীদের আক্রমণে একজন বিজিবি সদস্য মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছে বিজিবি।
নিহত আলমাস উদ্দিন (৩০) জৈন্তাপুরের চারিকাটা ইউনিয়নের নয়াখেল পূর্ব গ্রামের শরিফ উদ্দিনের ছেলে।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, জৈন্তাপুর সীমান্ত এলাকায় চোরাই পণ্য ঠেকাতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে বিজিবি। বুধবার সকালে বিজিবি সদস্যরা টহল দিচ্ছিলেন। বেলা ১১টার দিকে চারিকাটা ইউনিয়ন দিয়ে চোরাই পণ্যে ভর্তি পিকআপ প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে বিজিবির টহল দল পিকআপটিকে ধাওয়া করে। এতে চোরাচালনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা বিজিবি সদস্যদের ওপর হামলা চালান। এ সময় চোরাকারবারিদের হামলা প্রতিহত করতে বিজিবি সদস্যরা গুলি ছোড়ে। এ সময় এক যুবক গুলিবিদ্ধ হন। পরে গুলিবিদ্ধ যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।
সিলেটের জৈন্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাসার মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বলেন, বিজিবির গুলিতে এক যুবকের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে। নিহতের মরদেহ জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। পুলিশ নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
এ ঘটনার পর বুধবার বিকেলে বিজিবি-১৯ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বুধবার সকালে সুরাইঘাট বিওপির একটি টহল দল জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়নের ভিত্তিখাল সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানবিরোধী অভিযানে যায়। অভিযান চলাকালীন টহল দল একটি অবৈধ পণ্যবাহী পিকআপ আটক করলে অজ্ঞাতনামা একদল সশস্ত্র চোরাকারবারি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, দা, বল্লম, লাঠিসোঁটাসহ টহল দলের ওপর আকস্মিকভাবে হামলা চালায় এবং তারা মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, চোরাকারবারিদের ক্রমাগত আক্রমণ থেকে সরকারি সম্পদ (অস্ত্র ও গোলাবারুদ) ও টহল দলের সদস্যদের জানমাল রক্ষার্থে বিজিবি সদস্যরা নিরুপায় হয়ে ৪-৫টি ফাঁকা গুলি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হামলাকারীদের আক্রমণে একজন বিজিবি সদস্য মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বর্তমানে মুমূর্ষু অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান।