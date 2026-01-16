হঠাৎ পিকআপ ভ্যানের ইউটার্ন, সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত
নোয়াখালীর মাইজদীতে মোটরসাইকেল ও মুরগিবাহী পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে সদর উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনের চার লেন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পিকআপের চালকও গুরুতর আহত হয়েছেন।
নিহত দুই তরুণ হলেন সদর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের উমেশ কুমার ভৌমিকের ছেলে অভি দেব নাথ (২৩) ও একই গ্রামের কানু চন্দ্র শীলের ছেলে হৃদয় চন্দ্র শীল (২২)। আর আহত পিকআপচালকের নাম জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থেকে মোটরসাইকেলে করে অভি ও হৃদয় নিজ বাড়ি ফিরছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা মাইজদী বাজার এলাকায় পৌঁছালে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই এলাকায় পিকআপটি হঠাৎ ইউটার্ন নেয়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের সঙ্গে এটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী অভি ও হৃদয় এবং পিকআপ ভ্যানের চালক গুরুতর আহত হন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসক অভি দেব নাথকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত হৃদয় চন্দ্র শীল ও পিকআপ ভ্যানের চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে আজ সকাল ৭টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদয়ের মৃত্যু হয়।
জানতে চাইলে সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ইউটার্ন নেওয়ার সময় মুরগিবাহী পিকআপ ভ্যানটির সঙ্গে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেল ও পিকআপ ভ্যান জব্দ করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।