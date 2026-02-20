জেলা

মানুষকে যাতে ডাক্তারের পেছনে ঘুরতে না হয়, ডাক্তারই মানুষের পেছনে ঘুরবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

প্রতিনিধি
নরসিংদী
নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার হাফিজপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। আজ শুক্রবার দুপুরেছবি: সংগৃহীত

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের প্রথম চিন্তা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করা। অনেকে বলাবলি করে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি আছে। আমরা গভীরে ঢুকতেছি। সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত ও সিন্ডিকেটমুক্ত মন্ত্রণালয় গড়ে তোলার মাধ্যমেই চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে।’

আজ শুক্রবার দুপুরে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার হাফিজপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মানুষকে যাতে ডাক্তারের পেছনে ঘুরতে না হয়, ডাক্তারই মানুষের পেছনে ঘুরবে। সহজলভ্য ও সর্বজনীন করার মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মনমানসিকতা নিয়েই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আশা করছি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পূরণ হবে।’

নরসিংদীতে একটি মেডিক্যাল কলেজ করার দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি একাত্মতা পোষণ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা দোয়া করবেন, যাতে নরসিংদীতে দ্রুত মেডিক্যাল কলেজ করতে পারি। এ ছাড়া দেশে আরও যেখানে যেখানে দরকার হবে, সবখানে করা হবে। নরসিংদীর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালসহ যেগুলো চালু হয়নি, সেগুলো যেন দ্রুত চালু হয়, এ জন্য আমরা কাজ করব। নরসিংদীতে দুটি আইসিইউ ইউনিটের ব্যবস্থা করা হবে।’

পরে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘যাঁরা আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, তাঁদের ওপর যেমন দায় রয়েছে, যাঁরা ভোট দেননি, তাঁদের প্রতিও আমাদের সমানভাবে দায়ভার রয়েছে। সব প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে উঠে, সব বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব মানুষকে নিয়ে নতুন সমৃদ্ধিশালী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব।’

এ সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, সিভিল সার্জন সৈয়দ মো. আমিরুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. কলিমুল্লাহ, ১০০ শয্যাবিশিষ্ট নরসিংদী জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এ এন এম মিজানুর রহমানসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

