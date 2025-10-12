খুলনায় শিশু হত্যা মামলার আসামিদের বাড়িতে হামলা-আগুন

খুলনায় শিশু হত্যা মামলার আসামিদের বাড়িতে হামলা-আগুন
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় সাত বছর বয়সী এক শিশুকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলার আসামিদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছেন বিক্ষুব্ধ লোকজন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দেয়াড়া খেয়াঘাট-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গতকাল শনিবার বিকেলে দেয়াড়া খেয়াঘাট-সংলগ্ন এলাকার ফয়সাল শেখের বাড়ির উঠান থেকে মাটিচাপা অবস্থায় জিসান নামের সাত বছর বয়সী এক শিশুর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ফয়সাল ও তাঁর বাবা-মায়ের নামে হত্যা মামলা করার পর পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
নিহত শিশুর বাবা মো. আলমগীর হোসেন স্থানীয় মণ্ডল জুট টেক্সটাইল কারখানায় চাকরি করেন। আজ ওই কারখানার শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে ফয়সালের বাড়িতে হামলা করেন। পরে বাড়ির আসবাব ভাঙচুর করে অগ্নিসংযোগ করা হয়।
দিঘলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রবীর কুমার বিশ্বাস প্রথম আলোকে বলেন, উত্তেজিত জনতা শিশু জিসান হত্যাকাণ্ডে জড়িত ফয়সাল ও তাঁর পরিবারের বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে পুলিশ, নৌবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে আছেন। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।
পুলিশ জানায়, নিহত জিসানের পরিবার স্থানীয় মণ্ডল জুট টেক্সটাইল কারখানার কোয়ার্টারে থাকে। ৯ অক্টোবর বিকেল থেকে জিসান নিখোঁজ ছিল। খোঁজ না পেয়ে সেদিনই জিসানের বাবা আলমগীর হোসেন দিঘলিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। জিডির তদন্তে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে কোয়ার্টার থেকে প্রায় ৫০০ গজ দূরে স্থানীয় জি এম হান্নান শেখের ছেলে ফয়সাল শেখের সঙ্গে জিসানকে সর্বশেষ দেখা যায়।
পুলিশ কর্মকর্তা প্রবীর কুমার বিশ্বাস বলেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, ফয়সালের সঙ্গে শিশুটি বাড়ির গেটের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। পরে ফয়সালকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেন। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের বাড়ির উঠানে মাটিচাপা অবস্থায় বস্তাবন্দী লাশটি উদ্ধার করা হয়।