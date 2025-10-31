চাচার বাড়িতে সংযোগ মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

চাচার বাড়িতে সংযোগ মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় চাচার বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতির সংযোগ মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার তিরনইহাট ইউনিয়নের চুটচুটিয়া গছ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কিশোরের নাম আসিফ রানা (১৫)। সে একই এলাকার নুর জামালের ছেলে ও শালবাহান উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল।
পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে তিরনইহাট ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গতকাল আসিফের চাচা আবদুর রাজ্জাকের রান্নাঘরের সামনের বৈদ্যুতিক বাতির হোল্ডারের সংযোগ তার ছিঁড়ে যায়। মাগরিবের নামাজের পর আসিফ সেই সংযোগ মেরামত করছিল। এ সময় আকস্মিক সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় কয়েক বাসিন্দার সহায়তায় পরিবারের লোকজন তাকে তেঁতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে বলে জানান তেঁতুলিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুসা মিয়া। তিনি বলেন, লাশটির প্রাথমিক সুরতহাল শেষে আইনি প্রক্রিয়ায় স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।