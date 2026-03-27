বেশি লাভের আশায় পানির ট্যাংকে ৬ হাজার লিটার ডিজেল মজুত

বেশি লাভের আশায় পানির ট্যাংকে ৬ হাজার লিটার ডিজেল মজুত
চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেলের সংকট চলছে। ফলে বেশি দামে বিক্রি করে অতিরিক্ত লাভের আশায় পানির ট্যাংকে প্রায় ছয় হাজার লিটার ডিজেল মজুত করেছিলেন এক ব্যবসায়ী। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে গিয়ে ওই ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে এসব জ্বালানি জব্দ করেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও নগর পুলিশের একটি দল।
আজ শুক্রবার শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর–সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করা এসব ডিজেল জব্দ করা হয়। এ ছাড়া জব্দ করা হয়েছে লোডিং-আনলোডিং পাম্প। উদ্ধার ডিজেল ও সরঞ্জামের আনুমানিক মূল্য প্রায় আট লাখ টাকা। ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ ও জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, জ্বালানি–সংকটকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত মুনাফার উদ্দেশ্যে ওই ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে ডিজেল মজুত করে আসছিলেন। গোপনে সংগ্রহ করা এসব জ্বালানি মজুত করেছিলেন পানির দুটি ট্যাংকে। খোলাবাজারে বেশি দামে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তবে ওই ব্যবসায়ীর নাম জানা যায়নি।
জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুব্রত হালদার বলেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। অভিযানে অবৈধ ডিজেলের পাশাপাশি তেল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামাদিও জব্দ করা হয়। এ বিষয়ে মামলার জন্য থানায় বলা হয়েছে।
জানতে চাইলে পতেঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তফা আহম্মেদ প্রথম আলোকে বলেন, ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। এ ঘটনায় আরও দুজনকে আটক করা হয়েছে।