কিশোরগঞ্জে প্রতিপক্ষের রডের আঘাতে এক ব্যক্তি নিহত

কিশোরগঞ্জে প্রতিপক্ষের রডের আঘাতে এক ব্যক্তি নিহত
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে পূর্ববিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের রডের আঘাতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার তেলিখাই গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত কৃষক খোকন মিয়া (৪৫) ওই গ্রামের আক্কল আলী মিয়ার ছেলে।
মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, সম্প্রতি পারিবারিক একটি ইস্যু নিয়ে পূর্বশত্রুতার জেরে একই গ্রামের জিয়া উদ্দিন ও উজ্জ্বলের সঙ্গে খোকনের কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।
ওসি বলেন, আজ সকালে খোকন মিয়া তাঁর ধানের জমিতে কাজ করতে যাওয়ার সময় জিয়া উদ্দিন ও উজ্জ্বল পথ রোধ করে রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হন খোকন মিয়া। স্বজন ও স্থানীয় মানুষেরা দ্রুত তাঁকে মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। অভিযোগ ওঠা ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।