কুমিল্লায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে কুপিয়ে হত্যা
কুমিল্লার বরুড়ায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁদের একজনের অবস্থা গুরুতর।
আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার আগানগর ইউনিয়নের মির্জানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বরুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহত রবিউল ইসলাম (৫০) মির্জানগর এলাকার প্রয়াত চাঁন মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তির নাম ফয়সাল কবীর। তিনি আগানগর ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য জয়নাল আবেদীনের ছেলে। ফয়সাল কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মির্জানগর এলাকায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চাঁন মিয়ার ছেলে রবিউল ইসলামের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল স্থানীয় আরেকটি পক্ষের। এ নিয়ে একাধিকবার এলাকায় সালিসও হয়েছে। আজ সকালে রবিউল স্থানীয় পাগলা বাজারে চা খেতে যান। এ সময় মির্জানগর এলাকার বাসিন্দা মহিন, আবদুর রব, নুরন্নবী ও মইনুলের নেতৃত্বে দেশি অস্ত্র নিয়ে কয়েকজন রবিউলের ওপর হামলা চালান। এ সময় রবিউলকে পেছন থেকে মাথায় ছেনি দিয়ে কোপ দিয়ে পালিয়ে যান হামলাকারীরা। রবিউলের সঙ্গে থাকা ফয়সাল কবীরকেও ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রবিউলকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত রবিউলের বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘পারিবারিক বিরোধ ও জমিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমার ভাইয়ের ওপর সন্ত্রাসী হামলা করে পালিয়েছে প্রতিপক্ষ। আমাদের একই এলাকার মৃত সুজাত আলীর ছেলে আবদুর রব, মো.আলমের ছেলে নুরন্নবী ও মহিন, আবদুর রবের ছেলে মইনুল এবং টুক্কু মিয়ার ছেলে কুদ্দুস এ ঘটনায় সরাসরি জড়িত। আমি খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসি চাই।’
হামলায় আহত ফয়সাল কবীর বলেন, কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। খুনিদের বিচার চান তিনি।
ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ায় এ নিয়ে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
বরুড়া থানার ওসি আজহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। জমিসংক্রান্ত বিরোধের কারণে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। জড়িত ব্যক্তিরা আত্মগোপনে চলে গেছেন। তাঁদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। নিহত রবিউলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।