গাজীপুরে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ব্যবসায়ীর আড়াই লাখ টাকা ছিনতাই

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক ব্যবসায়ীর আড়াই লাখ টাকা ও পাঁচটি মুঠোফোন ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় আহত হয়েছেন ওই ব্যবসায়ী আমিনুল ইসলাম।

কোনাবাড়ীর বাইমাইল সাইনবোর্ড এলাকায় গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত আমিনুল ইসলাম (৩৫) ওই এলাকার আবদুল মান্নানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাজী মার্কেটে বিকাশ এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন।

আমিনুল প্রথম আলোকে বলেন, শনিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাসায় ফেরার পথে একটি ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে দুজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী বের হয়ে তাঁর গতিরোধ করে। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে চাপাতি দিয়ে কোপ দেয়। পরে তাঁর ব্যাগ থেকে আড়াই লাখ টাকা ও চারটি বাটন ফোনসহ একটি এন্ড্রয়েড ফোন ছিনিয়ে নেয়। এ সময় আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে দুর্বৃত্তরা গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন বলেন, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

