পেছন থেকে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কা, মহাসড়কে অটোরিকশাচালক ও এক নারী নিহত
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ও এক নারী যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে উপজেলার রাজারহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশাচালক মো. শাহীন মিয়া (৫৫) ও যাত্রী ইয়াছমিন আক্তার (২৮)। শাহীন ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা। তিনি দাউদকান্দি উপজেলা সদরে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং শহরে অটোরিকশা চালাতেন। ইয়াছমিন দাউদকান্দি উপজেলার বড়গোয়ালী গ্রামের বাসিন্দা।
দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার পুলিশ জানায়, আজ সকালে দাউদকান্দি বিশ্বরোড এলাকা থেকে ইয়াছমিনকে অটোরিকশায় নিয়ে শাহীন গৌরীপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রাজারহাট এলাকায় পৌঁছালে চট্টগ্রামগামী একটি কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় চালক ও যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান।
খবর পেয়ে হাইওয়ে থানার টহল পুলিশ গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক আবদুল লতিফ তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করেছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন।
দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহজাহান প্রথম আলোকে বলেন, লাশ দুটি প্রথমে থানায় রাখা হয়। বেলা পৌনে ১১টার দিকে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের হাসানপুর থেকে গৌরীপুর পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটার এলাকায় চট্টগ্রামগামী লেনে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। বেলা ১১টার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।